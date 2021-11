Foot - OM

OM - Malaise : Projectiles, incidents... L'OM hausse le ton !

Publié le 7 novembre 2021 à 12h30 par La rédaction

Lors du match entre la Lazio et l'OM ce jeudi, de nouveaux incidents ont éclaté en tribunes. Une situation qui ne plaît pas du tout en interne. De ce fait, le club phocéen a promis des mesures plus fermes si de tels événements se reproduisent à l'avenir.

Ce jeudi, l’ambiance était très chaude au Stade Vélodrome. Alors que l’OM jouait un match très important en Europa League face à la Lazio (2-2), les supporters ont répondu présents. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont pu sentir tout le soutien des fans du club phocéen. Néanmoins, de nouveaux incidents ont éclaté en tribunes. En effet, tout a commencé avant le match. Certains supporters de l'OM ont tenté de forcer l’entrée du stade vers 21h, obligeant l’intervention des CRS et l’utilisation de bombes lacrymogènes. La tension ne s’est pas calmée puisque pendant la rencontre, plusieurs jets de projectiles ont été aperçus et un fumigène a également été allumé dans une tribune comportant 10 000 enfants. Lassé de ces incidents, l’OM a promis une réponse ferme.

Les enfants également concernés par les nouvelles sanctions mises en place par l’OM

S’il a tenu à saluer certains aspects positifs de l’ambiance au Stade Vélodrome, Jacques Cardoze a affirmé dans un entretien pour La Provence qu’une lourde sanction attendait le porteur du fumigène, même si c'est un enfant : « C'était une belle fête, on a entendu le "Aux Armes" repris par les enfants. Il était important de leur donner l'occasion de venir au stade dans un très gros match et la Lazio a salué cette initiative. Malheureusement, un fumigène a été allumé. Un de trop. On a identifié le porteur, un gamin de 10 ans. Il pénalise le club, son club, les autres enfants, il sera interdit de stade. Ce comportement est inacceptable. On réfléchit à rééditer cette expérience. On ira chercher les clubs dont les enfants se sont bien comportés. » Mais le directeur de la communication de l’OM ne s’est pas arrêté là.

« Dès qu'on identifie quelqu'un, il sera interdit de stade »