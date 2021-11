Foot - OM

OM - Malaise : L’annonce retentissante du clan Milik sur ses difficultés !

Publié le 9 novembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

En difficulté à la pointe de l’attaque de l’OM depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik reste pourtant déterminé et très confiant sur la suite de sa saison à en croire son entourage.

Alors qu’il s’était rapidement imposé comme un titulaire indiscutable du secteur offensif de l’OM après son arrivée en janvier dernier en provenance de Naples, pour un prêt payant d’un an et demi (8M€ + 4M€), Arkadiusz Milik avait ensuite été victime de pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains en ce début de saison. Et depuis son retour à la compétition, le buteur polonais peine à retrouver du rythme et des automatismes avec l’OM, mais est-il préoccupé pour autant ?

« Il est très motivé »