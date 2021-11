Foot - OM

OM - Clash : Guendouzi se fait sèchement tacler après ses propos !

Publié le 8 novembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Frustré par le match nul concédé par l’OM dimanche face à Metz, Mattéo Guendouzi avait dénoncé les intentions trop défensives du club lorrain après la rencontre. Des propos qui n’ont pas du tout plu à Frédéric Antonetti…

Interrogé au micro de Canal + dimanche au terme de la rencontre entre l’OM et le FC Metz (0-0), Mattéo Guendouzi n’avait pas manqué de tacler son adversaire du jour, lui reprochant d’avoir fermé le jeu du début à la fin : « Metz n’est pas venu pour jouer au foot. C’est dommage de jouer contre des équipes de L1 qui proposent ça », a lâché le milieu de terrain de l’OM. Et ces propos de Guedouzi n’ont pas été du goût de l’entraîneur messin, Frédéric Antonetti, qui s’est accordé un droit de réponse en conférence de presse d’après-match.

« Il faut rester lucide et clairvoyant »