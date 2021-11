Foot - OM

OM : Longoria et Sampaoli ont tout changé pour Dimitri Payet !

Publié le 7 novembre 2021 à 16h15 par T.M.

Actuellement, Dimitri Payet est dans une forme impressionnante. Et visiblement, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’y seraient pas pour rien.

Depuis le début de la saison, l’OM s’en remet énormément à Dimitri Payet. Si le club phocéen en est là où il est actuellement, c’est en grande partie grâce à son numéro 10. En effet, l’international français enchaine les grosses performances et se montre régulièrement décisif. L’OM peut donc dire merci à Payet, qui est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière actuellement. Mais comment expliquer un tel niveau de la part du Réunionnais ? Ce dimanche, pour Téléfoot , Jérôme Isnard, proche de Dimitri Payet, a livré la recette.

« Le déclic, c’est une potion magique »