OM - Malaise : Le coup de gueule de Longoria après les derniers incidents !

Publié le 7 novembre 2021 à 13h15 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria est revenu sur les incidents, qui ont émaillé la dernière rencontre de Ligue Europa face à la Lazio de Rome (2-2).

Le 24 octobre dernier, lors du Clasico face au PSG, divers débordements avaient été constatés au stade Vélodrome. Et face à la Lazio Rome jeudi dernier, de nouveaux incidents ont été observés au sein de l’enceinte marseillais. Avant la rencontre, les CRS ont fait usage de bombes lacrymogènes afin de repousser des supporters, qui avaient tenté de forcer le passage. La tension ne s'est pas calmée puisque certains joueurs de la Lazio ont été la cible de bouteilles en plastique. Des comportements, qui ont agacé Pablo Longoria.

« Ça m’a gêné, on doit éviter ce genre de comportement »