Mercato - PSG : Leonardo connaît le prix à payer pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 14h15 par La rédaction mis à jour le 12 novembre 2021 à 14h29

Alors que le contrat de Kylian Mbappé expire en juin 2022, le PSG se préparerait à un éventuel départ du Français. Ainsi, Leonardo étudierait entres autres la piste menant à Lorenzo Insigne.

Leonardo se prépare à tout face à la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Le Français est dans sa dernière année de contrat avec le PSG et refuserait toujours de prolonger. Comme révélé par le10sport.com, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont les deux priorités de Paris pour remplacer Kylian Mbappé comme il se doit en cas de départ. Toutefois, Leonardo multiplierait les pistes en coulisses, notamment en Italie, et s'intéresserait aussi à Lorenzo Insigne, dont le contrat expire en 2022 avec le Napoli...

Insigne réclame un salaire de 6M€