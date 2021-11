Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un énorme coup en attaque !

Publié le 12 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Désireux de renforcer son secteur offensif l’été prochain avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG aurait entamé des négociations avec l’entourage de Lorenzo Insigne de Naples.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain et semble bien parti pour rejoindre gratuitement le Real Madrid. Leonardo doit donc se mettre en quête d’un nouveau renfort offensif, et plusieurs profils tels qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski ont été ciblés comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier. Mais le PSG observe également en italien pour remplacer Mbappé…

Le PSG discute pour Lorenzo Insigne

À en croire les révélations de Tuttosport jeudi, le PSG aurait récemment contacté l’agent de Lorenzo Insigne (30 ans), l’attaquant italien qui arrivera au terme de son contrat avec Naples en juin prochain. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Newcastle aurait également des vues sur Insigne. Affaire à suivre…