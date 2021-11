Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance totalement la succession de Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 13h15 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui s’approche de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain semble multiplier les pistes pour le remplacer.

Plus les semaines passent et plus le départ de Kylian Mbappé semble se préciser. La star du Paris Saint-Germain a déjà demandé à partir cet été, avec le Real Madrid qui a tout fait pour le recruter en toute fin du mercato et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec le club de son choix. Ainsi, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le PSG lorgne notamment Erling Haaaland et Robert Lewandowski pour le remplacer, tandis que la presse italienne parle depuis quelques mois de Dušan Vlahović, qui explose avec la Fiorentina. Une autre piste pourrait faire surface...

Insigne, un remplaçant à 0€ pour oublier Mbappé ?