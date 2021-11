Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se tient prêt pour Paul Pogba !

Publié le 11 novembre 2021 à 9h45 par A.C.

Avec la fin du contrat de Paul Pogba à Manchester United, Leonardo rêve d’un nouveau gros coup au Paris Saint-Germain.

Dans une cinquantaine de jours, Paul Pogba sera libre de négocier avec le club de son choix. Un scénario qui semble de plus en plus probable, puisqu’en Angleterre on assure qu’il ne serait plus question d’une prolongation pour le numéro 6 de Manchester United. The Sun a même révélé que les dirigeants mancuniens réfléchiraient à un départ dès le mois de janvier, afin de s’assurer un minimum d’argent de son départ. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain est un candidat crédible, tout comme le Real Madrid, qui a déjà semblé séduire Pogba par le passé. Il ne faut toutefois pas oublier la Juventus, ancien club du Français qui garderait une certaine cote.

Le PSG attend Pogba et Raiola