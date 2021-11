Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une offre colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait voir le PSG lui transmettre une nouvelle offre de prolongation dans les prochains jours.

Le temps presse. Dans 50 jours, Kylian Mbappé sera autorisé à signer dans le club de son choix en vue de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Et pour cause, son contrat prend fin le 30 juin prochain, et une prolongation ne semble pas vraiment dans l'air. Le compte à rebours est donc lancé, d'autant plus que le Real Madrid, qui a transmis plus offre cet été pour tenter de recruter le numéro 7 du PSG, est toujours à l'affût et s'apprête à dégainer son plus beau contrat pour que Kylian Mbappé y appose sa signature. Mais à Paris, on n'est encore loin d'être résigné.

Le PSG ne lâche rien pour Mbappé