Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet dévoile les coulisses de son retour à l'OM !

Publié le 11 novembre 2021 à 9h10 par A.D.

Après une saison et demie à West Ham, Dimitri Payet a retrouvé l'OM en janvier 2017. Et comme il l'a confié lui-même, il n'a pas hésité une seule seconde avant de faire son retour dans le club phocéen.

Alors que l'OM était en grande difficulté sur le plan financier, Dimitri Payet s'est engagé en faveur de West Ham pour une somme avoisinant les 15M€. Seulement une saison et demie plus tard, le milieu offensif de 34 ans a été rapatrié par l'OM pour une somme proche de 30M€. Lors d'un entretien diffusé sur la chaine Twitch de l'OM, Dimitri Payet est revenu sur les dessous de son retour à Marseille. Selon ses dires, il n'a pas hésité à revenir une seule seconde.

«Je n’ai pas hésité une seconde»