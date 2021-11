Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ envisagé cet été par Dimitri Payet ? Il répond !

Publié le 10 novembre 2021 à 21h45 par T.M.

Cet été, différentes rumeurs ont évoquées un possible départ de Dimitri Payet de l’OM. Mais le Marseillais a tenu à être très clair à ce sujet.

Cette saison, Dimitri Payet enchaine les performances de haut niveau, rendant de très grands services à l’OM. Pourtant, cet été, cela n’était pas forcément gagné que l’on voit le Réunionnais continuer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Bien que Payet avait prolongé jusqu’en 2024 un an plus tôt, il était question d’un possible départ durant l’intersaison et plusieurs rumeurs faisaient écho de cela. Finalement, Dimitri Payet n’a pas quitté l’OM, cela n’a d’ailleurs jamais été d’actualité.

« Le nouveau challenge était là »