Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid… Ça part dans tous les sens pour Xavi Simons !

Publié le 10 novembre 2021 à 20h30 par Th.B.

Semblant refuser de renouveler son contrat avec le PSG qui prendra fin en juin prochain, Xavi Simons aurait en tête un retour au FC Barcelone ou une nouvelle expérience au Real Madrid. Mais chez les deux géants espagnols, on ne serait pas sur la même longueur d’onde.

En l’espace d’un peu plus de deux ans, moment de son arrivée en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons (18 ans) ne s’est clairement pas fait une place concrète au sein du groupe parisien, à l’exception d’une apparition avec l’équipe première en avril dernier face à Strasbourg. Et alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, la question de son avenir fait parler en coulisse et dans la presse. Le journaliste Fabrizio Romano a dernièrement fait savoir que Mino Raiola refuserait en l’état d’inciter son client à renouveler son contrat, souhaitant en amont s’assurer que son temps de jeu avec l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino serait plus conséquent. Mais en l’état, l’entraîneur du PSG n’a pas fait une telle promesse lors de son passage en conférence de presse vendredi dernier. « Mon staff et moi avons toujours aimé utiliser des jeunes. (…) Le fait de jouer avec les jeunes lui fait se sentir important, et là il peut continuer à progresser. Notre travail passé parle pour lui-même, ce n'est pas que des mots. On aimerait pouvoir compter sur ces jeunes à l'avenir. Mais c'est un problème de la structure, qui fait que ces jeunes ont du mal à se faire une place » . De quoi jeter un froid sur l’avenir de Xavi Simons au PSG, qui serait d’ailleurs déjà décidé si l’on en croit la presse ibérique.

Pas d’effort du PSG pour convaincre Simons de prolonger…

Selon les informations d’ El Nacional , Xavi Simons (18 ans) aurait déjà fait son choix en ce qui concerne la suite de sa jeune carrière. Avec son agent Mino Raiola, le milieu de terrain néerlandais aurait pris la décision de plier bagage au terme de la saison, soit à la fin de son contrat. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi ne cacherait pas sa déception en interne par rapport à cette décision et serait même déterminé à ne pas lever le petit doigt afin de tenter de convaincre Xavi Simons à revoir sa position sur la question.

…Raiola a tenté de le placer au FC Barcelone, mais…

Mais El Nacional ne s’est pas arrêté à un simple point sur la situation de Xavi Simons au PSG. Le média ibérique a en outre révélé que le nom du Néerlandais aurait été prononcé lors d’un entretien entre Joan Laporta, FC Barcelone, et son agent Mino Raiola au détour d’une conversation sur les dossiers Erling Braut Haaland et Paul Pogba, tous deux représentés par Raiola. Néanmoins, le FC Barcelone se sentirait trahi par le choix de Xavi Simons de plier bagage en 2019 alors que le club culé fondait de grands espoirs en son ancienne pépite. Pour cette raison, le FC Barcelone refuserait de rapatrier Xavi Simons, même à coût nul.

…et le Real Madrid émettrait des doutes !