Mercato - Barcelone : Cette annonce retentissante sur le feuilleton Xavi !

Publié le 10 novembre 2021 à 20h00 par A.D.

Plutôt que de faire son retour au FC Barcelone, Xavi aurait pu s'engager en faveur de la sélection brésilienne. En effet, l'ancien capitaine du Barça aurait négocié avec les dirigeants de la Seleçao, comme l'a confirmé l'ancien président de la fédération, Rogerio Caboclo.

Au lieu de rejoindre le FC Barcelone, Xavi aurait pu rejoindre le staff de Tite, le sélectionneur du Brésil. En effet, l'ancien capitaine catalan aurait discuté avec la fédération sud-américaine au mois de février, mais les négociations n'auraient pas abouti. Président de la fédération brésilienne à cette période, Rogerio Caboclo a confirmé les contacts avec Xavi, avant de lâcher ses vérités sur ce dossier.

«S'il avait accepté l'invitation, il aurait été l'entraîneur adjoint de Tite»