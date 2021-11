Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexis Sanchez doit-il être la priorité hivernale de Longoria ?

Publié le 11 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

A l’approche du mercato hivernal, le nom d’Alexis Sanchez revient du côté de l’OM. Faut-il alors en faire une priorité pour le mois de janvier ?

Aux yeux de Jorge Sampaoli, la dizaine de recrues de l’été ne suffit pas. En effet, pour l’entraîneur de l’OM, son effectif est encore un peu court afin de jouer sur tous les tableaux. Pour le moment, l’Argentin fait donc avec les solutions à sa disposition, mais de nouvelles pourraient arriver en janvier. En effet, cet hiver, cela pourrait bouger à l’OM puisque Pablo Longoria pourrait profiter du mercato pour exaucer les souhaits de Sampaoli. Qui débarquera donc sur la Canebière ? Alexis Sanchez serait visiblement une option.

Des retrouvailles Sanchez-Sampaoli ?