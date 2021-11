Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG tient sa vengeance pour Kylian Mbappé, mais…

Publié le 11 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Semblant condamné à perdre Kylian Mbappé destiné à rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat, le PSG préparerait sa vengeance envers le club merengue en tentant sa chance auprès de Ferland Mendy, mais pas seulement…

Après avoir repoussé les tentatives du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé à la dernière intersaison, le PSG pourrait bien témoigner impuissant du départ libre de tout contrat de son attaquant lors du prochain mercato estival. C’est en effet ce qu’ Ok Diario a souligné mardi soir en assurant que dès le mois de janvier, un accord contractuel pour la venue de Kylian Mbappé en fin de saison devrait être convenu. Et pour se venger du Real Madrid, le PSG aurait déjà ouvert un dossier d’après le média espagnol.

Ferland Mendy, la partie émergée de l’iceberg du plan du PSG !