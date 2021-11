Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star du Real Madrid, ce sera 250M€ !

Publié le 9 novembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors que le PSG aurait contacté Ferland Mendy en lui soumettant même une offre orale de contrat selon la presse espagnole, le Real Madrid ne semblerait pas avoir en tête d’éventuelles négociations avec le Paris Saint-Germain.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait prêt à injecter du sang neuf au poste de latéral gauche. Et ce, bien que Juan Bernat ait repris la compétition depuis la mi-octobre lors de la réception d’Angers (2-1). En outre, il a été affirmé par le journaliste Fabrizio Romano que le PSG prévoirait d’ores et déjà de lever l’option d’achat de 40M€ convenue avec le Sporting Lisbonne dans le prêt d’une saison. Mais le PSG serait toujours en quête d’un nouveau joueur pour occuper cette position malgré tout cela. De quoi permettre à la presse espagnole de spéculer quant à une éventuelle venue de Ferland Mendy. Ok Diario a même confié ce mardi soir qu’une offre orale de contrat aurait été communiquée par le PSG au clan Mendy pour un salaire annuel de 7M€.

Le Real Madrid ne voudrait pas vendre Mendy, le PSG obligé de lever la clause à 250M€ ?