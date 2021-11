Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ouvre un nouveau dossier brûlant !

Publié le 11 novembre 2021 à 10h45 par A.C.

Leonardo semble multiplier les pistes afin de renforcer le Paris Saint-Germain au cours des prochains mois.

Le Paris Saint-Germain est mondialement connu pour être un club capable de dépenser des grosses sommes. Pourtant, Leonardo a montré cet été pouvoir également se montrer intelligent, avec les arrivées de plusieurs joueurs en fin de contrat. Cela a été le cas de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma et le directeur sportif du PSG semble vouloir garder cette recette. En Italie, on explique ainsi que Leonardo suivrait de près Franck Kessié de l’AC Milan, ou encore Marcelo Brozovic de l’Inter, qui a d’ailleurs déjà été très proche du PSG lors de l’été 2020.

L’agent d’Insigne parle avec le PSG