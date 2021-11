Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort colossal déjà bouclé par Xavi ?

Publié le 11 novembre 2021 à 9h30 par D.M.

A la recherche d'un ailier, Xavi pourrait prochainement accueillir Dani Olmo. Désireux de retrouver sa famille, le joueur du RB Leipzig serait sur le point de retourner en Catalogne.

Formé à la Masia, Dani Olmo revient régulièrement dans l’orbite du FC Barcelone. Performant sous les couleurs du RB Leipzig, le joueur espagnol était surveillé par Ronald Koeman notamment lors du dernier mercato estival. Les dirigeants catalans avaient tenté de recruter le milieu offensif dans les derniers instants de la session de transferts, mais le RB Leipzig avait refusé de le libérer. Au FC Barcelone, Ronald Koeman a depuis laissé sa place à Xavi, mais malgré ce changement, l’intérêt pour Dani Olmo reste intact.

Dani Olmo « sur le point » de rejoindre le Barça