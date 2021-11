Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros mensonge de Leonardo révélé au grand jour ?

Publié le 11 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il avait limogé par le PSG quelques mois après le rachat du club en 2011 pour être remplacé par Carlo Ancelotti, Antoine Kombouaré reproche à Leonardo de ne pas avoir été franc avec lui à ce sujet.

Les faits datent de la première moitié de saison 2011-2012, juste après le rachat officiel du PSG par le Qatar et qui a fait passer le club de la capitale dans une autre dimension financière : Antoine Kombouaré, qui avait été maintenu dans un premier temps par Leonardo, avait toutefois eu vent d’une possible nomination de Carlo Ancelotti à son poste. Et il semblerait que le directeur sportif du PSG n’ait pas été très honnête avec Kombouaré…

« Quand je demandais à Leonardo, il me disait que non »