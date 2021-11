Foot - PSG

PSG - Clash : Kombouaré raconte ses tensions avec Leonardo !

Publié le 10 novembre 2021 à 10h10 par La rédaction

Très déçu de la manière dont le PSG l’a remercié en janvier 2012, Antoine Kombouaré estime notamment que Leonardo lui a ouvertement menti au sujet de Carlo Ancelotti.

Quelques mois après l’officialisation du rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011, Antoine Kombouaré avait fini par être poussé vers la sortie au profit de Carlo Ancelotti. Un limogeage assez soudain pour le Kanak , qui occupait en plus à ce moment-là la place de leader du championnat de France, mais la nouvelle envergure du PSG a eu raison de sa présence sur le banc du club de la capitale. Et dans un entretien accordé à Pierre Ménès sur son blog, Pierrot Le Foot , Kombouaré règle ses comptes avec le directeur sportif du PSG, Leonardo.

« Ces six mois avec Leonardo étaient compliqués »