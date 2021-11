Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, Qatar… Les incroyables révélations de Kombouaré sur son départ !

Publié le 9 novembre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Limogé par le PSG en janvier 2012 et remplacé dans la foulée par Carlo Ancelotti, Antoine Kombouaré revient sur les coulisses de son départ et semble garder un sentiment amer envers le Qatar à ce sujet.

Au moment du rachat du PSG par les investisseurs qataris à l’été 2011, Antoine Kombouaré était l’entraîneur du club de la capitale mais n’avait passé que six mois en poste sous l’ère QSI. Limogé en janvier 2012 et remplacé par Carlo Ancelotti, l’actuel entraîneur du FC Nantes livre ses vérités à ce sujet dans un entretien accordé au blog de Pierre Ménès, Pierrot Le Foot . Et Kombouaré, qui avait d’abord été surpris d’être conservé par le PSG après le rachat, avait ensuite compris ce qui se tramait en coulisses avec Ancelotti.

« L’émir du Qatar demande à me voir… »