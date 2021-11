Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vrai Neymar est encore attendu !

Publié le 10 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il semble monter en puissance ces dernières matches, Neymar peut faire encore beaucoup mieux comme le souligne le journaliste Dave Appadoo.

Après un début de saison très poussif, Neymar semble enfin avoir retrouvé des jambes et le Brésilien monte en puissance comme en témoignent ses prestations lors des trois derniers matches du PSG. Samedi soir contre Bordeaux (3-2), il a même inscrit un doublé qui débloque son compteur puisque ce sont les deux premiers buts de Neymar cette saison dans le jeu. Jusque-là, il n'avait inscrit qu'un but, sur penalty contre l'OL. Un retour en forme qui réjouit le journaliste de France Football Dave Appadoo qui en attend toutefois encore plus.

«On n’est pas encore sur le joueur de classe mondiale qu’on a connu»