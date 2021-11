Foot - PSG

PSG - Clash : La nouvelle sortie surréaliste de Riolo sur Verratti !

Publié le 10 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Habitué à critiquer Marco Verratti, Daniel Riolo s'est fendu d'une nouvelle déclaration fracassante au sujet du milieu de terrain du PSG.

Depuis le début de saison, Marco Verratti enchaîne les pépins physiques comme trop souvent durant sa carrière. Blessé depuis le coup reçu contre l'OM, l'international italien n'a pas pu enchaîner les matches cette saison et fait cruellement défaut au milieu de terrain du PSG. Toujours très critique à l'égard de Marco Verratti, Daniel Riolo n'hésite pas à qualifier le natif de Pescara de « poids mort » pour le PSG.

«Il y a trop de blessés, plus un poids mort qui est Verratti»