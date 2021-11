Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme inquiétude pour Lionel Messi...

Publié le 10 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Convoqué par l'Argentine alors qu'il est blessé, Lionel Messi devrait disputer les deux rencontres de l'Albiceleste, avec un gros risque de rechute.

« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA ». Après la convocation de Lionel Messi avec l'Argentine, Leonardo n'avait pas manqué d'afficher sa colère. Et pour cause, La Pulga a des soucis musculaires et le PSG aurait préféré que sa star se repose à Paris. Et pour Mundo Deportivo , un proche de la sélection argentine assure que « Leo ne vient pas en touriste, il vient pour jouer . » Une mauvaise nouvelle pour le PSG, puisque comme l'explique Geoffroy Garétier, il y a un vrai risque de rechute.

«Si Messi joue ce match, il y a un vrai risque de blessure»