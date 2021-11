Foot - PSG

PSG - Malaise : Le plan de l'Argentine pour Messi qui va faire enrager le Qatar !

Publié le 9 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Convoqué par Lionel Scaloni malgré ses pépins physiques, Lionel Messi devrait bien prendre part au deux matches de l'Argentine. Ce qui ne va pas plaire au PSG.

Lionel Messi est au cœur d'une première polémique au PSG. En effet, alors qu'il est blessé et a manqué les deux dernières rencontres du club de la capitale à Leipzig (2-2) et à Bordeaux (3-2), l'ancien numéro 10 du FC Barcelone a tout de même été convoqué par l'Argentine. Ce qui a passablement agacé Leonardo. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », confiait le directeur sportif du PSG au Parisien .

Messi devrait bien jouer les deux matches de l'Argentine