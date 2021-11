Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Paredes… Le PSG a tenté un gros coup avec la FIFA !

Publié le 7 novembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que Leonardo n’a pas caché son agacement face au fait que Leo Messi et Leandro Paredes aient été appelés par l’Argentine malgré leurs blessures, le PSG aurait tenté d’agir auprès de la FIFA.

Les sélections de Leo Messi et de Leandro Paredes avec l’Argentine alors qu’ils sont actuellement blessés ont le don d’agacer le PSG. En effet, Leonardo a clairement fustigé cette situation dans les colonnes du Parisien ce dimanche, et ce d’autant plus que le club francilien ne peut légalement rien faire pour empêcher les équipes nationales d’agir de la sorte. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », a lâché le directeur sportif du PSG. Et au sujet de la FIFA, il se pourrait que le club parisien soit déjà passé à l’action.

Le PSG a tenté de saisir la FIFA… en vain !

En effet, Le Parisien indique ce dimanche que le PSG a tenté de saisir la FIFA pour régler ce problème des sélections qui peuvent convoquer des joueurs contre l’avis des clubs et sans que ceux-ci puissent faire quoi que ce soit. Seulement voilà, cette sollicitation de l’organe suprême du football mondial aurait été vaine selon le média francilien. Reste néanmoins à savoir si un dialogue pourrait s’ouvrir prochainement si d’autres clubs mettent ce sujet sur la table.