PSG - Clash : Leonardo a lancé une guerre avec l’Argentine !

Publié le 9 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Leonardo a affiché sa colère face à la convocation de Lionel Messi avec l'Albiceleste, la presse argentine critique clairement le directeur sportif du PSG.

Sorti sur blessure à la mi-temps du match contre le LOSC (2-1), Lionel Messi a manqué les rencontres contre Leipzig (2-2) et à Bordeaux (3-2). Et pourtant, La Pulga a été convoquée par la sélection argentine, qui affrontera l'Uruguay et le Brésil. Une situation qui agace Leonardo qui est monté au créneau dans les colonnes du Parisien : « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA . » Et bien évidemment, ces propos ont fait réagir en Argentine.

L'Argentine se déchaîne contre Leonardo