PSG : Kimpembe, titis… Mauricio Pochettino envoie un message fort !

Publié le 9 novembre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Presnel Kimpembe est un modèle de la formation parisienne, Mauricio Pochettino a tenu à souligner la qualité des joueurs issus du centre de formation parisien.

Il est toujours délicat pour un jeune joueur de se faire une place au sein d’un effectif professionnel à sa sortie du centre de formation, et cela est particulièrement vrai au PSG. Seulement voilà, Presnel Kimpembe a réussi à le faire et s’est désormais imposé comme un titulaire en puissance au sein de l’écurie entrainée par Mauricio Pochettino. Ainsi, l’entraîneur argentin a tenu à souligner la qualité des joueurs issus du cru du PSG, et ce en dépit du fait qu’il ne soit pas en mesure de leur accorder beaucoup de temps de jeu en l’état actuel comme il l’expliquait récemment en conférence de presse.

« Ce sont des joueurs très talentueux »