PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Neymar !

Publié le 9 novembre 2021 à 7h15 par D.M.

Pierre Ménès a pris la défense de Neymar, critiqué en début de saison, mais qui semble retrouver des couleurs depuis quelques matches.

En méforme après ses vacances, Neymar n’a pas échappé aux critiques en ce début de saison. L’international brésilien n’était pas au niveau en ce début de saison, mais semble retrouver des couleurs depuis quelques matches. Auteur d’une plutôt bonne prestation face au RB Leipzig en Ligue des champions mercredi dernier (2-2), Neymar a inscrit un doublé face aux Girondins de Bordeaux samedi dernier en championnat (3-2). Alors que le joueur du PSG retrouve peu à peu sa forme, Pierre Ménès a tenu à assurer sa confiance.

« Depuis trois matches, on retrouve le vrai Neymar et pour le spectacle c’est mieux »