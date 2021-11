Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup dur pour les finances du projet McCourt ?

Publié le 11 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Totalement laissé de côté par l’OM ces derniers mois, Kevin Strootman pourrait faire son retour plus rapidement que prévu au sein du projet McCourt, et ainsi peser sur les finances avec son imposant salaire.

Recruté pour 25M€ et avec un salaire colossal estimé à 500 000€ par mois en 2018 par l’OM, Kevin Strootman a rapidement viré au flop. Le milieu de terrain néerlandais n’a jamais vraiment été en mesure de justifier un tel investissement, et pour limiter l’impact sur la masse salariale, l’OM a donc décidé d’enchainer les prêts pour Strootman (Genoa et désormais Cagliari). Mais il pourrait refaire surface plus vite que prévu…

Strootman de retour en janvier ?

Comme l’a révélé la presse italienne mercredi, le prêt de Kevin Strootman à Cagliari pourrait être rompu, ce qui entraînerait donc un retour prématuré de l’ancien joueur de l’AS Rome dès le mois de janvier à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club phocéen, Strootman pèserait donc de nouveau de plein pot sur les finances du club, qui avait jusqu’ici délesté une partie de son salaire aux clubs qui l’avaient accueilli en prêt.