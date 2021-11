Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Strootman ?

Publié le 10 novembre 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’OM à Cagliari, Kevin Strootman pourrait finalement revenir au sein du club phocéen dès le mois de janvier avec une expérience qui serait prématurément interrompue en Italie. Explications.

Considéré comme l’un des plus gros flops de l’ère McCourt à l’OM, Kevin Strootman (31 ans) n’a jamais réussi à justifier les 25M€ investis sur lui en 2018 ainsi que son salaire colossal dans le vestiaire. Le milieu de terrain néerlandais a donc rapidement pris des allures d’indésirable à l’OM, enchainant donc les prêts l’an dernier au Genoa puis cette saison du côté de Cagliari. Mais le futur de Strootman pourrait être subitement relancé…

Le prêt de Strootman prochainement rompu ?