Mercato - ASSE : Le discours poignant de Puel à son vestiaire…

Publié le 11 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que son avenir à l’ASSE est toujours aussi incertain en raison du début de saison tres délicat, Claude Puel a rendu un vibrant hommage à ses joueurs après le succès in extremis dimanche face à Clermont.

Longtemps menée par Clermont à domicile dimanche, l’ASSE a finalement renversé la vapeur pour arracher un précieux succès à la toute dernière minute (3-2). Une victoire inespérée qui a offert un sursis à Claude Puel, dont l’avenir dans le Forez est toujours aussi incertain. Et ce dernier n’a pas manqué de remercier les joueurs de l’ASSE…

« C’est fabuleux ce que vous réalisez »