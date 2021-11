Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de gueule sur ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 11 novembre 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lorenzo Insigne aurait alarmé le PSG, qui voudrait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Alors que le Napoli lui aurait fait une proposition indécente, Vincenzo Pisacane, le représentant du joueur, a poussé un coup de gueule.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€ avec Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. En 2022, le directeur sportif du PSG voudrait réitérer le même exploit avec d'autres joueurs, et notamment Lorenzo Insigne. Comme l'a indiqué Raffaele Auriemma, journaliste de Sport Mediaset et spécialiste du Napoli, Leonardo serait toujours sur les traces de l'attaquant des Azzurri et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter pour 0€ le 1er juillet. Et heureusement pour le PSG, Lorenzo Insigne est au bord de la rupture avec Naples.

«De Laurentiis sait que la proposition doit être augmentée et non réduite»