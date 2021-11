Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG pourrait chambouler les plans de Longoria !

Publié le 11 novembre 2021 à 15h10 par A.C.

Grande piste de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Jérémie Boga pourrait animer le prochain mercato.

Après son échec à Chelsea et les nombreux prêts infructueux qui ont suivi, Jérémie Boga s’épanouit enfin à Sassuolo. Pourtant, son contrat se termine en juin prochain et avec le départ de Roberto De Zerbi, ses dirigeants craignent vraiment de ne pas pouvoir le retenir. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’Olympique de Marseille a pensé à lui cet été, avec une rencontre entre son agent et le président Pablo Longoria. D’autres clubs de Ligue 1 semblent également être sur le coup, mais le principal danger pourrait venir d’Italie.

Boga remplaçant d'Insigne au Napoli ?