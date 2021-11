Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour Sampaoli avec Alexis Sanchez !

Publié le 11 novembre 2021 à 14h10 par D.M.

Jorge Sampaoli aimerait beaucoup qu'Alexis Sanchez évolue sous ses ordres à l'OM. Mais son salaire important représente un obstacle important pour le club marseillais.

Arrivé en mars dernier à Marseille, Jorge Sampaoli tenterait un coup ambitieux sur le marché. Selon plusieurs médias italiens, le technicien argentin aimerait recruter Alexis Sanchez, lors du prochain mercato hivernal. Agé de 32 ans, l’international chilien aurait de grandes chances de quitter l’Inter et pourrait répondre favorablement à l’appel de son ancien entraîneur en sélection, aujourd’hui à l’OM. Selon FC Inter News , Sanchez ne resterait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt du club français.

Le salaire d'Alexis Sanchez trop important pour l'OM ?