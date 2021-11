Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait plomber l'arrivée de Pogba à Paris !

Publié le 11 novembre 2021 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba est convoité par le PSG. Mais le Real Madrid aurait pris les devants.

Après s'être lancé dans le recrutement de joueurs libres cet été, avec les arrivés de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, tous en fin de contrat dans leur club respectif, le PSG semble bien décidé à poursuivre dans cette voie. C'est ainsi que le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté du club de la capitale. Mais la situation contractuelle de l'international français à Manchester United ne laisse personne insensible sur le marché. A commencer par le Real Madrid.

Pérez s'active auprès de Raiola pour Pogba