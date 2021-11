Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche un grand rêve avec Kylian Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid voit l'éclosion de Vinicius Junior d'un très bon œil pour former un duo déroutant avec l'actuel attaquant du PSG.

Cet été, le Real Madrid a tout tenté pour recruter Kylian Mbappé, transmettant des offres allant de 160 à 200M€ pour convaincre le PSG de lâcher son attaquant. En vain, puisque les Parisiens ont repoussé toutes les propositions dans l'optique de tenter de prolonger l'ancien Monégasque dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. En attendant, le Real Madrid se console avec Vinicius Junior, qui réalise un excellent début de saison et semble enfin montrer toute l'étendue de son talent après des débuts un peu poussif. De là à faire capoter l'opération Mbappé ? Bien au contraire.

Mbappé-Vinicius, le duo de rêve du Real