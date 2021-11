Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé pourrait tout changer pour son avenir !

Publié le 11 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Bien que Kylian Mbappé semble toujours bien décidé à rejoindre le Real Madrid l'été prochain, le club merengue craindrait l'influence de son entourage au sein duquel certains le poussent à rester au PSG.

Cet été, le Real Madrid a tout tenté pour convaincre le PSG de vendre Kylian Mbappé en transmettant des offres allant de 160 à 200M€. En vain, puisque les Parisiens ont refusé en bloc. Cependant, l'attaquant français a confirmé avoir réclamé son départ, et alors que son contrat s'achève en juin prochain, le Real Madrid pourrait finalement réussir à attirer l'ancien Monégasque sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le club merengue serait d'ailleurs très confiant quant à sa capacité à attirer libre Kylian Mbappé en fin de saison. En réalité, les Madrilènes n'auraient qu'une seule crainte.

Le Real craint le clan Mbappé