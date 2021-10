Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut remercier le clan Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 21h15 par A.C.

Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, est revenue sur le choix de son fils en 2017 de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG... au lieu du Real Madrid.

Alors qu’il ne reste que quelques mois de contrat à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, du côté du Real Madrid on se prépare à passer à l’action. En Espagne, on assure que le club madrilène peaufinerait son offre de contrat, qu’il pourra présenter à Mbappé dès le 1er janvier prochain. Les récents propos de la star du PSG à L’Équipe ou à RMC Sport semblent d’ailleurs avoir été très bien accueillis à Madrid, même si une autre déclaration lourde de sens est tombée ce mercredi. « La prolongation de Mbappé ? On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi) » a expliqué Fayza Lamari, la mère du numéro 9 du PSG, dans un long entretien accordé au Parisien . « Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ».

« Quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas »