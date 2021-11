Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 11 novembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 11 novembre 2021 à 8h19

Déjà désireux de quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé n'aurait pas changé ses plans et aurait toujours l'intention de rejoindre le Real Madrid en fin de saison, date à laquelle son contrat arrivera à échéance.

Lors de la dernière semaine du mercato, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'un énorme feuilleton pour son avenir. Et pour cause, l'attaquant français révélait le mois dernier qu'il avait demandé à quitter le PSG. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », confiait-il au micro de RMC . Mais le PSG en a donc décidé autrement, refusant au passage plusieurs offres du Real Madrid, allant de 160 à 200M€.

Mbappé veut toujours partir