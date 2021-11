Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Lewandowski !

Publié le 12 novembre 2021 à 9h45 par H.G. mis à jour le 12 novembre 2021 à 9h49

Alors que le PSG a coché le nom de Robert Lewandowski, il ne serait pas à exclure que le Bayern Munich s’active dans les prochains mois afin de le prolonger.

Tandis que Kylian Mbappé ne semble toujours pas ouvert à l’idée de prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain, la direction du Paris Saint-Germain n’a désormais plus d’autre choix que de se pencher sur son éventuelle succession. Et dans cette optique, le10sport.com vous révélait en août dernier que le PSG a coché le nom de Robert Lewandowski, lui dont le contrat au Bayern Munich expirera le 30 juin 2023. Seulement voilà, les derniers échos parus dans la presse ne sont pas forcément positifs pour le club parisien dans ce dossier…

Le Bayern Munich va ouvrir des discussions pour prolonger Robert Lewandowski