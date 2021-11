Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace identifiée pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces de Dušan Vlahović, le club de la capitale pourrait bientôt être menacé par le Bayern Munich dans ce dossier.

Le PSG n’a maintenant plus d’autre choix : il doit se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, l’international français ne semble toujours pas ouvrir la porte pour une prolongation et semble donc se diriger vers un départ libre le 30 juin prochain. De son côté, Paris est déjà en train de s’activer sur sa succession et ciblerait Dušan Vlahović dans cette perspective si l’on en croit les divers échos parus dans la presse. Seulement voilà, un autre club serait prêt à s’activer pour recruter le joueur pour lequel la Fiorentina réclamerait entre 70 et 75 M€ afin de le laisser filer.

Le Bayern Munich en pince pour Dušan Vlahović