Mercato - PSG : Une piste fixée à 75M€ pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Dušan Vlahovic depuis maintenant quelques semaines, le club de la capitale serait maintenant fixé sur les prétentions de la Fiorentina pour le laisser filer cet hiver.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du PSG à cette date dans la mesure où il ne semble toujours pas être ouvert à l’idée de prolonger son bail. Ainsi, bien que la priorité de la direction parisienne soit de le convaincre d’apposer sa signature sur un nouvel engagement, celle-ci n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession vu le contexte. C’est dans cette optique que le nom de Dušan Vlahovic est lié depuis quelques semaines à l’écurie parisienne, et celle-ci serait maintenant au fait des prétentions financières de la Fiorentina pour le laisser partir en janvier.

La Fiorentina réclame jusqu’à 75 M€ pour Dušan Vlahovic