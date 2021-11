Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski… Leonardo va avoir une occasion à saisir !

Publié le 12 novembre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que le PSG a coché les noms d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait avoir une occasion à saisir pour recruter l’un des deux hommes. Explications.

Malgré de nombreuses relances pour prolonger son contrat expirant le 30 juin 2023, Kylian Mbappé ne semble toujours pas disposé à agir en ce sens et se dirige donc vers un départ du PSG. De ce fait, le club de la capitale n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession et a coché les noms d’Erling Haaland et Robert Lewandowski comme révélé par le10sport.com. Seulement voilà, ces deux dossiers promettent de ne pas être aisés pour le PSG. En effet, de nombreux clubs sont cités sur les traces du premier cité, tandis que le Bayern Munich pourrait ouvrir des discussions avec l’international polonais en 2022 afin de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2023.

Les dossiers Robert Lewandowski et Erling Haaland sont liés au Bayern Munich