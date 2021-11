Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ se précise pour Leonardo ?

Publié le 12 novembre 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Napoli et alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG, Lorenzo Insigne devrait bel et bien quitter gratuitement le club italien qui souhaite faire fondre sa masse salariale.

Le PSG pourrait devenir un grand habitué des gros coups à 0€ sur le marché des transferts ! Lors du dernier mercato, Leonardo a réussi à faire venir gratuitement Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, mais le directeur sportif du club de la capitale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, plusieurs éléments arrivant en fin de contrat en juin prochain tels que Paul Pogba, Marcelo Brozovic ou encore Franck Kessié sont également annoncés dans le viseur du PSG, et ce n’est pas tout.

Naples ne gardera pas Insigne