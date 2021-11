Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo avec la succession de Mbappé !

Publié le 11 novembre 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Napoli, Lorenzo Insigne aurait alerté le PSG. Toutefois, Toronto pourrait devancer le club parisien sur ce dossier.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, Leonardo a identifié ses deux pistes préférentielles pour pallier le possible départ de son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. En parallèle, Leonardo penserait également à recruter Lorenzo Insigne, qui sera en fin de contrat avec Naples le 30 juin, au cas où les dossiers Haaland et Lewandowski venaient à capoter. Mais pour l'attaquant italien, le PSG pourrait se faire devancer par le Toronto FC.

Toronto a lancé les hostilités pour Lorenzo Insigne