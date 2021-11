Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup de Longoria se justifie sur son transfert !

Publié le 12 novembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Arrivé libre à l’OM l’an passé, Pape Gueye affiche de belles qualités même s’il doit cette saison faire face à une robuste concurrence. Mais cela n’effraie pas l’ancien Havrais qui se livre sur son choix de rallier le projet McCourt.

Après être arrivé au terme de son contrat avec Le Havre en 2020, Pape Gueye (22 ans) avait finalement choisi de rejoindre gratuitement l’OM alors qu’il avait l’embarras du choix sur le marché des transferts. Le Franco-sénégalais, qui avait un temps de jeu conséquent l’an passé, doit affronter une concurrence bien plus conséquente dans l’entrejeu cette saison. Mais dans un entretien accordé à Maritima , Gueye assure qu’il ne regrette absolument pas pour autant d’avoir signé à l’OM.

« J’ai préféré venir à l’OM pour me battre »