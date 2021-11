Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable révélation de Payet sur un choix radical pour son avenir !

Publié le 12 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

En 2015, Dimitri Payet quitter l'OM pour s'engager avec West Ham, sa première expérience à l'étranger. Mais il révèle pourtant qu'il aurait préféré ne jamais rejoindre les Hammers.

En 2015, après deux saisons plaines, Dimitri Payet quitte l'OM qui a besoin de liquidités, et s'engage à West Ham qui débourse 15M€ pour le recruter. L'international français aura le temps de briller en Premier League mais finira par faire son retour à Marseille un an et demi plus tard. Nouveau propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'hésite pas à lâcher 30M€ pour en faire la première recrue phare de son projet. Interrogé sur son choix de quitter l'OM, Dimitri Payet reconnaît qu'il aurait aimé que cela se passe différemment.

«C’était un choix par défaut»