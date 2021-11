Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, transfert... Cette sortie fracassante sur Gerson !

Publié le 12 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM n'a pas hésité à lâcher plus de 20M€ pour Gerson, Nabil Djellit fait le parallèle avec Kevin Strootman.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé, recrutant pas moins de 11 joueurs. Le premier d'entre eux est également le plus cher puisque durant le mois de juin, l'OM a annoncé le recrutement de Gerson qui débarque pour plus de 20M€. Un investissement très important compte tenu des finances du club phocéen. Mais depuis le début de saison, le milieu de terrain brésilien peine à justifier le montant de son transfert. Nabil Djellit, journaliste de France Football , craint même une issue à la Kevin Strootman...

Gerson le nouveau Strootman ?